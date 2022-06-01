Malatya'da çocuk bezi ve ot çuvallarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Malatya'da iki yolcu otobüsünde ot çuvallarında 11 kilo 800 gram esrar ile kaçak sigara, bir evde ise çocuk bezlerine gizlenmiş 746 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesindeki yol uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Bonita"nın desteğiyle yapılan aramada, otobüsün bagajında ot çuvallarına gizlenmiş 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandı.

Ekipler başka bir otobüste yaptığı aramada ise 1130 paket gümrük kaçağı tütün mamulü buldu.

Bu arada ekipler, uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şüphelinin evinde yaptığı aramada, çocuk bezlerine gizlenmiş 746 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.