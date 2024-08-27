Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Gedik Mahallesi'nde bina tadilatı nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek, yardım istedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan Z.A, İ.A. ve R.A. ile darp neticesinde yaralanan M.S. ve E.S, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralama olayının şüphelisi E.S'yi gözaltına aldı.

Yaralılardan Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.