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Malatya'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Tatbikat Yaptı

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Malatya'nın Darende ilçesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylara müdahale amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim programı kapsamında polislere verilen eğitimin ardından yapılan tatbikatta, eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı ve ekipler müdahalede bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale amacıyla tatbikat yapıldı.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan polislere, toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında verilen eğitimin ardından, tatbikat yapıldı.

Emniyet müdürlüğü binası önünde 40 polisin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Olayların büyümesiyle ateş yakıp polise taş atan eylemcilere, ekiplerce müdahale edildi.

Polis ekiplerinin, dağılmayan eylemcileri gözaltına almasıyla tatbikat sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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