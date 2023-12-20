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Malatya'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Tatbikat Yaptı

20 Aralık 2023 11:17 Güncelleme: 11:19 Abone Ol

Malatya'nın Darende ilçesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylara müdahale amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim programı kapsamında polislere verilen eğitimin ardından yapılan tatbikatta, eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı ve ekipler müdahalede bulundu.