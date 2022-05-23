Malatya'da çeşitli suçlardan 82 şüpheli yakalandı - Haberler

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada 7 tabanca, 11 tüfek, 1 kurusıkı, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 610 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş ekiplerince son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 70 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan kentte meydana gelen ikametten hırsızlığa teşebbüs ile yağma olayları ile ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Battalgazi ilçesinde ise çeşitli suçlarla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli yakalandı.