Malatya'da cami inşaatında göçük; 1 yaralı

Güncelleme:
Battalgazi ilçesinde restorasyonu devam eden Çınarlı Camisi inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi. İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında, ismi öğrenilemeyen işçi, bulunduğu yerden çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kameralara da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
