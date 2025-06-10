Malatya'da Camide Şok Olay: Akli Denge Sorunu Yaşadığı Belirtildi

Malatya'da Camide Şok Olay: Akli Denge Sorunu Yaşadığı Belirtildi
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Malatya'daki bir camide fötr şapka ve şortla mihraba geçen A.Ö.'nün davranışları tepki topladı. Valilik, A.Ö.'nün akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.

MALATYA'da bir camide, fötr şapka ve şortla mihraba geçen A.Ö.'nün tavırları, tepki çekti. Malatya Valiliği, A.Ö.'nün akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.

Olay, dün akşam, Kernek Mahallesi'ndeki Karagözlüler Camisi'nde meydana geldi. Akşam namazı kılındığı sırada cemaatin arasından en öne gelen, fötr şapkalı ve şortlu A.Ö., mihraba geçti. Tavırları tepki çeken ve bir süre sonra dışarı çıkarılan A.Ö.'nün o anları cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Malatya Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiğini belirterek, "Bazı sosyal medya hesapları ile basında Malatya Karagözlüler Camisi'nde uygunsuz davranışlar sergileyen kişiyle ilgili haberlerin emniyet birimlerimizce araştırılması sonucunda kimlik tespiti yapılmış olup (A.Ö.) geçirdiği kaza sonucunda akli dengesini kaybettiği tespit edilmiştir" denildi. (Ş

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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