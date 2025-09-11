Haberler

Malatya'da Cami Avlusunda Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Malatya'da Cami Avlusunda Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Camii avlusunda husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde cami avlusunda husumetli iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki Turgut Özal Camii'nin avlusunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada G.Ö., F.T., C.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgada tabancayı kullanan Yakup D. olay yerine yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte polis ekiplerine teslim olurken, olaya karışan A.K., A.B., E.Ş., H.G., H.A.Ç., M.M.D. ise ekiplerin çalışması ile yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını delirten görüntü

Galatasaray taraftarını delirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.