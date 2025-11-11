Haberler

Malatya'da Briket Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyir halindeki briket yüklü tırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde briket yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Bahri Mahallesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AGN 389 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
