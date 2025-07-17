Malatya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

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Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi Nuran K.'yı öldüren Recep K'nin duruşmasına devam edildi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Malatya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren Recep K'nin yargılanmasına devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Maktul Nuran K'nin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

Yeşilyurt ilçesinde 24 Eylül 2024'te Nuran K. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Recep K. arasında otomobilde yaşanan tartışma sırasında Recep K'nin ateş açması sonucu Nuran K. yaralanmış, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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