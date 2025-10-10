Haberler

Malatya'da Bomba İhbarı: Valiz Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Malatya'da Kongre ve Kültür Merkezi önünde bulunan valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı ve boş olduğu tespit edildi. Olayın ardından valizin kimin bıraktığı araştırılıyor.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kongre ve Kültür Merkezi önüne bırakılan valizi fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak çevrede önlem alıp, bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valizin yapılan incelemede boş olduğu tespit edildi. Trafiğe kapanan yol tekrar açılırken, valizin kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
