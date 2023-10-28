Malatya'da bir oto kiralama ofisine silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir oto kiralama ofisine düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi olduğu ileri sürülen bir kişi yaralandı. Zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Malatya'da bir bir oto kiralama ofisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, 20.20 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre göre, Cengiz Topel caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisine gelen içerisinde 5 kişinin bulunduğu araçtan işyerine tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi olduğu ileri sürülen O.Ç sırtından isabet alarak yaralanırken, park halindeki bir araçta kurşunların hedefi oldu.

Zanlıların araçla bölgeden uzaklaştığı olayda bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA