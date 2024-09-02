Malatya'da bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şüpheliler Ü.Ç. ve Y.K, Bostanbaşı Mahallesi'nde silah zoruyla H.Y'nin bir miktar parasını ve cep telefonunu gasbetti.

H.Y'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ü.Ç. ve Y.K'yi yakaladı.

Zanlılardan olayda kullandıkları 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 1 kesici alet ve 23 tüfek mermisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.