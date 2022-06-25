Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı Malatya'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı. Malatya'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı. Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde 22 Haziran gecesi Ekrem Kaya'nın sokakta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin S.V, M.Y.A, H.S, H.A, M.C.Y, E.Ç, M.D. ile H.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Ekrem Kaya Malatya Güncel Haberler

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