Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı Malatya'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. Malatya'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde 22 Haziran gecesi Ekrem Kaya'nın sokakta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma sürüyor. Çalışma kapsamında 780 saat kamera görüntüsünü inceleyen polis, olaya karıştıkları gerekçesiyle şüpheli K.O, Ö.Ö. ve T.C'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. İlçeye bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta yürüyen Ekrem Kaya, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yere yığılmış, olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. AA / Yeter Erdine - Güncel Emniyet Müdürlüğü Ekrem Kaya Malatya Güncel Haberler

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