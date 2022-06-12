Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. (32) kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Bacaklarından yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor. AA / Volkan Kaşik - Güncel Hanımın Çiftliği Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.