Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu

AA - Volkan Kaşik - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu

Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. (32) kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Bacaklarından yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Hanımın Çiftliği Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title