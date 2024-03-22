Malatya'da bir iş yerinden medikal malzeme çalan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da bir iş yerinden medikal malzeme çalan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesindeki işyerinde 17 Mart'ta meydana gelen medikal malzemelerin çalınmasıyla ilgili Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla hırsızlık zanlıları T.A. ile V.U. yakalandı, çalınan malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Medikal malzemeler ise sahibine teslim edildi.