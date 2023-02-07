Malatya'da bir binanın enkazından 2 kız çocuğu sağ çıkarıldı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir binanın enkazından 2 kız çocuğu sağ kurtarıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir binanın enkazından 2 kız çocuğu sağ kurtarıldı.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrasında yıkılan binanın enkazından Elçin ve Melike isimli iki kız çocuğunu çıkardı.
İki kız, ambulansla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel