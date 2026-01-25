Haberler

Malatya'da bıçaklı kavga; 2'si ağır 3 yaralı

Güncelleme:
Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

MALATYA'da aralarında husumet bulunan iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan F.Ç. ve A.Ç. ile Hanifi C. yürüyüş yolunda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Her iki tarafın bıçakla birbirlerine saldırması sonucu F.Ç. ve A.Ç. ile Hanifi C. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.Ç ve A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
