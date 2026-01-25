Haberler

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ağır, biri ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tecde Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada F.Ç. ve A.Ç. ağır, H.C. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu

Trump gümrük vergisi ile tehdit etti, Carney meydan okudu
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi

Minneapolis yangın yeri, NBA maçı da oynanmadı
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı