Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ağır, biri ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Tecde Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada F.Ç. ve A.Ç. ağır, H.C. ise hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel