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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İskender Mahallesi'nde Baki Kaya'nın (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İskender Mahallesi'nde dün çıkan bıçaklı kavgada Baki Kaya ve babası İsmail Kaya ile E.U. yaralanmıştı. Baki Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yaralanan E.U. ise tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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