Malatya'da kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde üç kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki S.N.D. hayatını kaybederken, I.D. yaralandı. Olayla ilgili B.E. gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Niyazi Mısri Mahallesi'nde S.N.D. (19), I.D. ve B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E, S.N.D. ile I.D'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.N.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan I.D'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli B.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
