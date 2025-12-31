Malatya'da kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Niyazi Mısri Mahallesi'nde S.N.D. (19), I.D. ve B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E, S.N.D. ile I.D'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.N.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan I.D'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli B.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.