Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Niyazi Mısri Mahallesi'nde 31 Aralık 2025'te çıkan kavgada Sena Nur Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Beyzanur Erçel, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erçel, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sena Nur Doğan (19), I.D. ve Beyzanur Erçel arasında 31 Aralık 2025'te çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, Doğan ile I.D. yaralanmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan hayatını kaybetmiş, Beyzanur Erçel gözaltına alınmıştı.