Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki 44 ACM 754 plakalı beton mikseri, Erkenek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan E.H.T'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.H.T, ambulansla Doğanşehir Şehir Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel