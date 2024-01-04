Malatya'da Başkasının Kredi Kartından Alışveriş Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şikayet üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde başkasının kredi kartından alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Polis Merkezi ekipleri, kredi kartını Teknokent Konteyner Kent civarında düşüren ve internet bankacılığından kontrol ettiğinde kartından farklı iş yerlerinden alışveriş yapıldığını gören G.D'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, iş yerleri ve güzergah üzerinde bulunan kameralardan yaklaşık 90 saatlik görüntü inceleyerek şüphelilerin O.S. ve U.Y. olduğunu belirledi.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kamera kayıtlarında kapüşonlu giysiler giyen şüphelilerin alışveriş yaparken görüntüleri yer alıyor.