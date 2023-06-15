Malatya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Özcan A. (25) idaresindeki 23 P 3367 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Düztarla Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özcan A, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel