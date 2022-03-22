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Bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü öldü, iki kişi yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da bariyerlere çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Malatya'da bariyerlere çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Muhammed Mustafa D. (17) idaresindeki 44 AAZ 852 plakalı otomobil, Buhara Caddesi Malaya Park AVM civarında Elazığ istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Gökhan Ç. ve Muhammed K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan Malatya-Elazığ kara yolunun bir bölümü aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü öldü, iki kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü öldü, iki kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü öldü, iki kişi yaralandı

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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