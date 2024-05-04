Malatya'da Bandrolsüz Sigara Üretimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarat çalışması sonucunda bir evde bandrolsüz sigara üretimi yapıldığı tespit edildi. Jandarma operasyonunda 10 bin içi doldurulmuş makaron, 740 bin içi boş makaron, 728 kilogram tütün ile 3 makaron makinesi, 1 tütün harman makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesende bandrolsüz sigara üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Akçadağ ilçesinde bir evde bandrolsüz sigara üretimi yapıldığı belirlendi.
Operasyon düzenleyen jandarma, bandrolsüz 10 bin içi doldurulmuş makaron, 740 bin içi boş makaron, 728 kilogram tütün ile 3 makaron makinesi, 1 tütün harman makinesiyle 2 kompresör ele geçirdi.
Yakalanan 2 şüpheliye işlem yapıldı.