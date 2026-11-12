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Malatya'da askeri uçak düştü... Mustafa Destici'den taziye mesajı

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Malatya'da askeri uçak düştü... Mustafa Destici'den taziye mesajı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olmasına yönelik başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olmasına yönelik başsağlığı mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu dört askerin şehit olduğunu belirterek başsağlığı mesajı yayımladı.

Destici, mesajında "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve aziz milletimize başsağlığı-sabır diliyorum. Rabbim şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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