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Malatya'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

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Malatya'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemede 10 gram metamfetamin ile 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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