Malatya'da konuşlu ambulans helikopter 6 ildeki hastaların imdadına yetişiyor

Malatya'da konuşlu ambulans helikopter, 2 yılda Malatya ve çevresindeki illerde acil durumlarla karşılaşan 449 hasta ve yaralıyı hızlı bir şekilde hastanelere ulaştırdı. Tecrübeli sağlık ekibiyle hizmet veren helikopter, kırsal alanlardaki hastalara zamanında müdahale fırsatı sunuyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Malatya'da konuşlu ambulans helikopter, 2 yılda Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'daki acil 449 hasta ve yaralıyı zamanla yarışarak hastanelere ulaştırdı.

Malatya'daki 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlası'nda konuşlu, her türlü tıbbi müdahale için gerekli ekipmanlar ile donatılmış ambulans helikopterde, vardiyalı olarak tecrübeli 5 kaptan pilot, doktor ile sağlık personeli görev yapıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarlar üzerine gerekli izinler alındıktan sonra uçuş rotasını belirleyen ekipler, ulaşılması zaman alan ya da güç olan kırsal bölgelerdeki hayati tehlikesi bulunan hastaları yaz kış, dağ taş demeden zamanla yarışarak hastanelere yetiştiriyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, AA muhabirine, ambulans helikopterin Mayıs 2023'te hizmet vermeye başladığını söyledi.

Ambulans helikopterin 6 ile hizmet verdiğini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"2024 yılında 243 hasta nakli, 2025 yılında bu tarihe kadar da 206 hasta transferi gerçekleştirdik. Özellikle kalp krizi başta olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar, trafik kazaları, yüksekten düşmeler gibi travma hastaları, beyin kanaması, felç, inme gibi serebrovasküler olayların olduğu hastalar ve solunum sistemi hastaları en çok taşıdığımız hastalar. Çok geniş bir hasta grubu taşımışız."

"Çok büyük faydaları oluyor"

Ambulans helikopterin ilçelerdeki hastalara da anında ulaştığını dile getiren Karaca, görevli personellere teşekkür etti.

Karaca, şunları kaydetti:

"Ambulans helikopter, adeta bıçak sırtındaki hastaların hastaneye ulaştırılmasında ciddi zaman kazandırıyor. Bir de kara ambulansımızın ulaşmakta sıkıntı çektiği kırsal alanlar var. Yani ambulansların doğrudan hastaya ulaşamadığı yerler var. Burada da hastayı doğrudan arazinin içerisinde alabiliyoruz. Bu açıdan bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Hastaya yerinde müdahale açısından, hem transfer açısından hem de hızlı ulaşım açısından bize çok büyük faydaları oluyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne hastalarımızı nakledebiliyoruz."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
