Haberler

Trafikte akrobatik hareket yapan motosikletli gruba ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da trafik güvenliğini tehlikeye sokarak akrobatik hareketler yapan motosikletli grup, polisin takibi sonucunda yakalandı. Sürücü belgelerine el konulurken, motosikletler trafikten men edildi ve sürücülere 23 ihlal nedeniyle para cezası kesildi.

MALATYA'da trafik güvenliğini tehlikeye sokarak akrobatik hareketler yapan motosikletli grubun sürücü belgelerine el konulurken, motosikletler trafikten men edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar günü motosikletli bir grup tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokacak akrobatik hareketlerin yapıldığını tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrası motosikletli sürücü grubunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce yavaşlatılan trafikte yakalanacaklarını anlayan grup ters yönde ilerleyerek polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takibi sürdüren polis ekipleri, tespit edilen motosiklet sürücülerini kentin farklı noktalarında yakaladı. Çekici ile otoparka çekilen motosikletler trafikten men edilirken, sürücülerin belgelerine ise el konuldu. Emniyete götürülen sürücülere 23 farklı ihlalden ötürü idari para cezası uygulandı.

Haber- Kamera: MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal

Taraftar tepkisi sonrası bitti denilen transfer iptal oldu