Malatya'da Akrabalar Arasında Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'da Akrabalar Arasında Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Malatya'da husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, mezarlıkta meydana geldi ve yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

1) MALATYA'DA AKRABALAR ARASINDA BIÇAKLI VE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

MALATYA'da, husumetli akrabalar arasında çıkan tabanca ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, 17.00 sıralarında Şehir Mezarlığında meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen ve aralarında husumet olan Selçuk, Mesut ve Abuzer Uçar ile isimleri öğrenilemeyen kişiler mezarlıkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Selçuk ve Mesut Uçar bıçakla, Abuzer Uçar ise tabancayla yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Uçar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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