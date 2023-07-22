Malatya'da aile içi kavgada polis memuru silahla yaralandı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, silahla yaralandı. Olayda 3 kişi de darp sonucu yaralandı ve 1 şüpheli gözaltına alındı.