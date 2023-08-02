Malatya'da ağır hasarlı tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi Mücelli Caddesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucu ağır hasar gören tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, başka binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Malatya'da ağır hasarlı tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi Mücelli Caddesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören tek katkı evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 araç ve 15 personelle müdahale ettiği yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel