Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Ağır Hasarlı Binada Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da ağır hasarlı bir binada yapılan kontrolde erkek cesedi bulundu. Cesedin uzun süre önce doğal olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

MALATYA'da, ağır hasarlı binada, gelen ağır koku üzerine yapılan kontrolde erkek cesedi bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekipler, ağır hasarlı bir binaya dair çıkan yıkım kararı tebliğini bina sahibi L.S.'ye iletmek için bölgeye gitti. Bu sırada bina sahibi L.S.'nin uzun süredir bina içinden kötü kokunun geldiğini belirtmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis tarafından bina çevresi ve içinde arama yapıldı. Binanın ikinci katında erkek cesedi bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin Haşim Babür (38) isimli kişiye ait olduğu ve uzun süre önce doğal olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, yakınlarının Babür için güvenlik güçlerine herhangi bir kayıp ilanı doğrultusunda başvurusunun olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Haşim Babür'ün ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Olaylar 3-sayfa Güncel

Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Börekçideki kavganın yeni görüntüleri: Seni deşerim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir? Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu filmi ne zaman, nerede çekildi? DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi?
title