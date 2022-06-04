Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da durdurulan bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da durdurulan bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Çiftlik mevkisindeki uygulama noktasında durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta 8 ruhsatsız tabanca ve 21 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ş.I. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel