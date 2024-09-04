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Malatya'da 8 Bin Deprem Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gelecek ay 8 bin deprem konutunun hak sahibine teslim edileceğini bildirdi. Er, ayrıca altyapı eksikliklerini gidermek için Dünya Bankası'ndan alınan krediden Malatya'nın 155 milyon avro pay alacağını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gelecek ay 8 bin deprem konutunun hak sahibine teslim edileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberindeki Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile düzenlediği basın toplantısında, Malatya'yı ayağa kaldırıp sorunlarını çözmeye odaklandıklarını, siyasi polemiklerden uzak durup Malatya'nın menfaati için çalıştıklarını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te deprem illerindeki belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Dünya Bankası'ndan alınan krediden belediyelere su ve kanalizasyon idareleri üzerinden hibe olarak verilecek bütçeden Malatya'nın 155 milyon avro pay alacağını bildiren Er, Malatya'nın altyapı eksiklerini giderme anlamında önemli bir ihtiyaca bu sayede yanıt verebileceklerini kaydetti.

Tek önceliklerinin insanların kalıcı konut ve işyerine kavuşmaları olduğunu ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Malatya kamuoyu bana yardımcı olsun, Malatya'yı iki yılda ayağa kaldırırım. 3 bin konut hazır, ekim ayında toplamda 8 bin konut teslim edilecek. Ben geldiğimde rezerv alanlardan sadece çarşı ve Kışla Caddesi ihale edilmişti. Bugünse 15 rezerv alanını 49'a çıkardık, haftada 2-3 TOKİ ihalesi yapılıyor. Bunların hepsi bizim tek tek TOKİ ile görüşmelerimiz neticesinde oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum bakanımızın gelmesiyle çok hızlı bir atraksiyon aldık. AFAD üzerinden 4-4,5 milyar lira gibi ekstra bir hibe aldık."

Sami Er, kuzey çevre yolunun 2025'te biteceğini ve buraya yeni bir otogar binası yapacaklarını, öte yandan deprem konutlarının yapıldığı İkizce bölgesinin adeta 100 bin nüfuslu bir ilçe olacağını ve buranın altyapı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Rezerv alanlarda 9 bin 800 konut ve 6 bin 400 iş yerinin yapımının sürdüğünü, kentin çeperlerinde de 23 bin 163 konutun ihale edildiğini ve bir bölümünün yapımına başlandığını, 12 bin 675 köy evinin ise ihale edilip bir kısmının yapımının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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