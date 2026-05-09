Malatya'da 62 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Aslan ve Sülü aileleri arasında 62 yıl süren husumet, yerel yöneticilerin ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle sona erdi. İki ailenin bir araya geldiği yemekte dua edildi ve aile bireyleri el sıkışarak barıştı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aile arasında yaklaşık 62 yıldır devam eden husumet, barışla sonuçlandı.

Anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet oluşan Aslan ve Sülü aileleri, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, kanaat önderleri ve siyasilerin devreye girmesiyle barışmayı kabul etti.

Sürgü Mahallesi'nde husumetli ailelerin ileri gelenlerinin bir araya geldiği yemekte dua edildi, aile bireyleri el sıkışarak barıştı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, iki aile arasındaki barışın önemli olduğunu söyledi.

Tüfenkci, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin daim olmasını temenni ediyor, bu anlamlı buluşmaya vesile olan ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur da güzel bir barışa imza attıklarını söyledi.

Sungur, "Barışa bizler şahitlik ettik. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Biz bir oldukça hiç kimse vatanımızın, milletimizin birliğini, beraberliğini bozamaz. Bu barışa vesile olan, bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise toplumsal huzurun güçlenmesi adına bu adımın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından iki aile bireylerinin de yer aldığı fotoğraf çekildi.

Programa, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kanaat önderi katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
