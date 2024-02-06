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Malatya'da 6 Şubat depremi anma yürüyüşü düzenlendi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, afetin 1. yılı dolayısıyla 'sessiz yürüyüş' yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in de katıldığı yürüyüşte, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilekleri ile anma yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, afetin 1. yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

6 Şubat Platformu'nca düzenlenen yürüyüş, Paşaköşkü Mahallesi Yüzüncü Yıl Kavşağı'ndan Emeksiz Caddesi'nin İnönü Caddesi'ne bağlandığı kavşakta sona erdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, burada yaptığı konuşmada, sessizlik içinde anma yürüyüşü yaparken 6 Şubat depremini tekrar hatırladıklarını belirtti.

Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gökçen, "Orada her birimiz yakınlarımızı kaybettik, enkaz altından bir ses duyabilmek, mucize beklemek için enkaz başında hep beraber bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yıkılan bir binanın alanına kırmızı karanfil bırakıldı.

Etkinliğe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP ve DEM partiden milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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