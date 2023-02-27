Malatya'da 5.6'lık depremde iki binanın çöktüğü anlar kamerada

5.6 büyüklüğündeki yeni bir depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı iki binanın çökme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi. O illerden biri olan Malatya'da büyük bir yıkım oldu. Binlerce binanın yıkıldığı kentte bugün 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İKİ BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Yaklaşık 25 binanın yıkıldığı deprem sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı açıklandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü şehirde, ağır hasarlı olduğu tespit edilen iki binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.