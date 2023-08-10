Malatya'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem: Can kaybı yok, 22 vatandaş hafif yaralandı

YERLİKAYA: CAN KAYBIMIZ YOK, 22 VATANDAŞIMIZ HAFİF YARALANMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 Ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun" dedi.