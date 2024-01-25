Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaşanan panik anları bir tatlıcı dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
DEPREM ANI KAMERADA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaşanan panik anları bir tatlıcı dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sarsıntıyla birlikte masalarda oturan vatandaşların dışarıya kaçışması görünüyor.
ıdı. Görüntüde, sarsıntıyla birlikte masalarda oturan vatandaşların dışarıya kaçışması görünüyor.