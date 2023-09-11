Malatya'da 46 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kilo 385 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kale ilçesi uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 çuval içerisinde 15 paket halinde 46 kilo 385 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin 685 TL ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 3 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA