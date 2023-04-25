Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilden biri olan Malatya bir kez daha sallandı. Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin vurduğu Malatya bir kez daha sallandı.
PÜTÜRGE'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel