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Malatya'da 4 Bin 246 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Malatya'da 4 Bin 246 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Malatya'da gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 bin 246 sentetik hap ve bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

Malatya'da 4 bin 246 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 246 sentetik hap ve bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 4 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

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