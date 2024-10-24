Malatya'da 4 Bin 246 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Malatya'da gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 bin 246 sentetik hap ve bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.
Malatya'da 4 bin 246 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 246 sentetik hap ve bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 4 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.