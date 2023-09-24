Malatya'da 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Malatya'da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar, 195 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi ve 7 zanlı gözaltına alındı.