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Malatya'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi ve korku ve paniğe neden oldu.

Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şanlıurfa'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Şanlıurfa Malatya Deprem Güncel Haberler

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