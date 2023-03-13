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Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MALATYA - AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın açıklamasında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Güncel

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