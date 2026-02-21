Haberler

Malatya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

1) MALATYA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.43'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,39 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı