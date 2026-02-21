Haberler

Malatya'da korkutan deprem

Güncelleme:
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.43'teki depremin derinliği 9.39 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.43'te meydana gelen sarsıntının derinliği 9.39 kilometre olarak kayıtlara geçti.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSebahattin Kurt:

Allah beterinden korusun

